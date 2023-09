Ici tout commence spoiler : la belle surprise de Teyssier à Anaïs (vidéo épisode du 22 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Après tout ce qu’ils ont traversé ensemble ces dernières semaines, Teyssier va réserver une belle surprise à Anaïs dans votre série de TF2 « Ici tout commence ». En effet, s’il se montre bien souvent dur et injuste, Emmanuel sait ce qu’il doit à Anaïs et dans quelques jours, il va lui faire une magnifique surprise !











Publicité





Il lui a organisé un week-end dans les Pouilles avec Théo. Teyssier lui a pris les billets d’avion et a même pris soin d’éloigner Charlène dans un autre hôtel le temps du week-end. Anaïs va donc pouvoir profiter à fond avec Théo, d’autant que Salomé va la remplacer au Double A. Anaïs est heureuse et touchée par ce geste du chef, qui cherche à la remercier et à s’excuser…

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Teyssier a tout compris mais… (vidéo épisode du 21 septembre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 758 du 22 septembre 2023, Anaïs reçoit une belle surprise



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.v