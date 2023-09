C à vous du 19 septembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 19 septembre 2023, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 19 septembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Vente à perte de carburants dans les stations essence : les distributeurs dénoncent une mesure “impossible”. Francis Pousse, président de la branche distributeurs carburants et énergies nouvelles Mobilians, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Le Roi Charles III et la Reine Camilla attendus demain en France pour leur visite officielle. On en parle avec Adélaïde de Clermont Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de Vue.



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Maxime Gasteuil pour son spectacle “Retour aux sources”, en tournée des Zéniths à partir du 3 octobre et du 23 au 25 novembre aux Folies Bergère

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Indra Carrillo, chef propriétaire du restaurant gastronomique “La Condesa” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Guillaume Canet pour le film “Acide”, réalisé par Just Philippot, en salle demain; et le chef cuisinier Mory Sacko pour sa couverture du magazine Time, parution le 25 septembre et son émission “Cuisine Ouverte”, diffusée sur France 3 tous les samedis soir

