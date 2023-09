C à vous du 21 septembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 21 septembre 2023, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme tous les jours, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 21 septembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Discours du roi Charles au Sénat, rentrée parlementaire, loi immigration… La présidente de l’Assemblée nationale, Yael BRAUNPIVET, est l’invitée de C à vous

🔵 📌 “Un silence si bruyant” : Emmanuelle Beart brise le tabou de l’inceste dans un documentaire réalisé avec Anastasia Mikova et diffusé sur M6 dimanche 24 septembre à 23h10. Elles sont sur le plateau de C à vous



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Emma Becker et Marina Rollman pour le livre “Désirer”, paru aux Editions Iconoclaste

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Indra Carrillo, chef propriétaire du restaurant gastronomique “La Condesa” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Franck Dubosc et Karin Viard pour le film “Nouveau départ”, réalisé par Philippe Lefebvre, en salle le 27 septembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 21 septembre 2023 à 19h sur France 5.