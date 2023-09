Ici tout commence spoiler : Lisandro jaloux de... (vidéo épisode du 8 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Lisandro est de retour à l’institut dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Mais il n’est pas certain qu’il ait tourné la page de sa relation avec Anaïs… En effet, dans quelques jours, la rumeur sur Anaïs et Teyssier est arrivé à ses oreilles et Lisandro est jaloux !











A l’institut, les élèves pensent qu’Anaïs et Teyssier entretiennent une relation… Lisandro vient voir Anaïs en cuisine et clairement, il va à la pêche aux infos ! Anaïs n’apprécie pas vraiment et assure à Lisandro qu’il ne se passe rien entre Emmanuel et elle. Lisandro s’excuse et lui assure que si elle a besoin, il est là….

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 748 du 8 septembre 2023, Lisandro jaloux de Teyssier



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.