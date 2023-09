Manu dans le 6/10 : où retrouver Isabelle, Valou et Aude ?

Publicité





La matinale d’NRJ Manu dans le 6-10 a repris avec une toute nouvelle équipe depuis son retour à l’antenne la semaine dernière. Et si l’on regarde les commentaires sur les réseaux sociaux, on peut dire que la nouvelle équipe de Manu Levy, avec l’arrivée de Salomé et Lorenza, ne fait du tout l’unanimité !





Vous vous demandez où retrouver Isabelle, Valou et Aude depuis leur départ ? On vous dit tout !







🔵 Du côté d’Isabelle Giami, c’est très simple. Elle a rejoint Vincent Cerutti au sein de la matinale de M Radio. Elle officie donc chaque matin, de 6h à 10h, sur M Radio.

🔵 Valentin Chevalier, alias Valou ou encore Glandu pour les anciens auditeurs d’NRJ, n’a pas retrouvé de poste en radio pour l’instant. Mais il se met en scène dans des vidéos drôles sur Facebook et Instagram.



🔵 Aude ne travaille plus chez NRJ, contrairement à ce qui avait été annoncé au moment de son départ de Manu dans le 6/10. Elle cherche une autre radio et en attendant, vous pouvez la suivre sur Instagram.