Ici tout commence spoiler : Tom et Billie s'énervent face à... (vidéo épisode du 15 septembre)

Ici tout commence spoiler – Tom et Billie vont s’énerver dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, dans quelques jours, Malik est persuadé que c’est Billie qui se cachait derrière le pseudo d’Ophélie tout l’été sur l’application de rencontres !

Malik va donc aller parler à Billie et ça va déclencher un quiproquo !











Billie pense que Malik fait référence à son ancienne « activité » sur Paradise. Elle envoie balader Malik et fait même appel à Tom ! Malik ne comprend plus rien et se fait remettre sérieusement à sa place…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 753 du 15 septembre 2023, Malik fait erreur avec Billie



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.