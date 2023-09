Publicité





La Grande Librairie du 13 septembre 2023, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine dans la Grande Librairie, Augustin Trapenard reçoit Pascal Quignard, Cynthia Fleury, Maria Pourchet, Jean-Baptiste Andréa, et Eric Chacour.





Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





La Grande Librairie du 13 septembre 2023 : invités et sommaire

👀 Des dialogues, des échos, des résonances, cette semaine, dans La Grande Librairie ! Une rencontre inédite entre Pascal Quignard et Cynthia Fleury, des romans qui interrogent l’amour, hier et aujourd’hui.

📘 Il y a 21 ans, avec « Les Ombres errantes » (Grasset), Prix Goncourt, il entamait le début d’un cycle d’écriture hors du commun intitulé « Le Dernier Royaume ». « Les Heures heureuses » (Albin Michel) en est le douzième tome. Un ouvrage inclassable, où Pascal Quignard déploie ses pensées sur le temps, l’amour et la mort avec une liberté absolue.

.

📙 Philosophe et psychanalyste, elle ausculte les dérives, névroses et tremblements de notre époque. Dans « La Clinique de la dignité » (Seuil) elle examine le décalage entre la promotion d’une dignité universelle et la réalité d’une dignité bafouée dans de nombreuses instances de la vie quotidienne. Par quoi notre dignité est-elle menacée ? Comment la reconquérir ? Réponse avec Cynthia Fleury.

.

📗 Il y a deux ans, son sixième roman, « Feu » (Fayard), faisait des étincelles ! Cette année, voilà qu’elle enflamme la rentrée littéraire avec Western (Stock). De son écriture galopante et virtuose, elle propose une variation sur la figure de Don Juan, et poursuit son exploration de la complexité des relations amoureuses. Une expérience de lecture intense et sans concession signée Maria Pourchet.

.

📕 Jean-Baptiste Andréa est de ces romanciers qui ne transigent pas avec le romanesque. Dans son formidable nouveau roman, « Veiller sur elle » (L’Iconoclaste), il nous raconte l’histoire d’un amour entre deux êtres que tout oppose. Une fresque étourdissante, menée tambour battant, dans l’Italie de la première moitié du XXème siècle.

.

📘 Eric Chacour, enfin, est né au Québec, de parents égyptiens. Dans « Ce que je sais de toi » (Philippe Rey), son tout premier roman, il renoue avec ses racines en nous plongeant dans Le Caire du début des années 1980. C’est l’histoire d’un jeune médecin dont la vie se trouve bouleversée par un amour qui défie les conventions. Une voix envoûtante au service d’un récit sur l’exil et la liberté.



Publicité





VIDÉO La Grande Librairie du 13 septembre 2023 : la bande-annonce

vidéo à venir

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 13 septembre 2023 à 21h sur France 5.