Demain nous appartient du 13 septembre : Renaud face à une terrible nouvelle (résumé + vidéo épisode 1512 en avance)

Demain nous appartient du 13 septembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1512 de DNA – Renaud va apprendre une terrible nouvelle ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, l’état de santé de Marianne se dégrade et elle pourrait perdre l’usage de ses jambes ! Il faut l’opérer d’urgence et Aaron ne s’en sent pas capable !…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 13 septembre 2023 – résumé de l’épisode 1512

L’état des jambes de Marianne se dégrade, elles sont paralysées. Il faut qu’elle soit opérée très rapidement, sinon elle pourrait perdre l’usage de ses jambes ! Mais Aaron Leclerc informe Renaud qu’il n’est pas formé et qu’il ne pourra pas opérer Marianne ! Elle n’est pas transférable, c’est donc Renaud qui va devoir opérer sa femme… Il est terrifié à l’idée de s’en charger, Victoire tente de le rassurer.

Bénédicte découvre qu’elle a mis des vies en danger. Sylvain doit redoubler d’efforts pour faire plaisir à Christelle. Et Aurore pousse Manon à ouvrir son cœur.

VIDÉO Demain nous appartient du 13 septembre 2023 – premières minutes de l’épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.