La Grande Librairie du 20 septembre 2023, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine, dans La Grande Librairie, cap sur Metz ! Ines de la Motte Saint-Pierre s’en est allée rencontrer Xavier Wacogne, qui y a ouvert sa librairie indépendante « La Pensée Sauvage » en 2020. De quoi recueillir de beaux poèmes et de splendides idées de lecture !





Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 20 septembre 2023 : invités et sommaire

Cette semaine, dans La Grande Librairie, il sera question de mémoire et de transmission. Que faire de notre passé individuel, familial, collectif ? Récits, essais, romans : quand la littérature s’empare de la mémoire, c’est toute une histoire !

📙 Comment entretenir une relation apaisée avec nos souvenirs, et peut-être même en faire une force d’avenir ? Faut-il regarder derrière soi pour aller de l’avant ? Doit-on repenser – qui sait ? – notre rapport au passé ? Philosophe, Charles Pépin nous donne les clefs pour apprendre à « Vivre avec son passé » (Allary Editions).

📘 Agnès Desarthe imagine un endroit où ses amis et elles pourraient vieillir ailleurs et autrement. Pour ce faire, elle s’imprègne des moments de vie passés dans l’immeuble parisien de la rue du « Château des Rentiers » (Éditions de l’Olivier), où vivaient ses grands-parents maternels. La seule rente de cet endroit, ce sont les souvenirs que l’autrice convoque avec autant d’émotion que de joie.

📗 Nathacha Appanah interroge elle aussi le passé de ses aïeux dans « La mémoire délavée » (Mercure de France). D’un vol d’étourneau à une migration oubliée, d’un souvenir de petite fille à une mémoire à peine murmurée, d’une vieille photographie à un silence ou un secret, c’est un hommage, une réflexion et un roman des origines. Brillant.

📕 Dans « Proust, roman familial » (Robert Laffont) Laure Murat revient pour sa part sur le milieu aristocratique dans lequel elle est née. Un monde où elle n’a jamais trouvé sa place, entre les codes, les conventions et les faux semblants. Au gré d’anecdotes et d’analyses passionnantes, l’essayiste et historienne raconte comment la lecture d' »À la recherche du temps perdu » lui a permis de se libérer de son passé.

📘 Enfin, une sensation de cette rentrée : « Triste Tigre » (P.O.L) de Neige Sinno. Victime d’inceste de la part de son beau-père, elle raconte l’expérience de l’emprise, de l’abus et de la violence, ainsi que le chemin qu’il faut emprunter pour vivre avec ce passé. Un récit puissant et précis où s’exorcise la mémoire par le bon usage des mots et de la littérature.

VIDÉO La Grande Librairie du 20 septembre 2023 : la bande-annonce

