Ici tout commence du 20 septembre : Antoine apprend que... (résumé + vidéo épisode 756 en avance)

Ici tout commence du 20 septembre, résumé et vidéo extrait épisode 756 – Anaïs confie ses doutes ce soir dans votre épisode de la série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, elle pense toujours que Leroy est derrière tout ça et en parle à David…

Ici tout commence du 20 septembre 2023 – résumé de l’épisode 756

Clotilde est au téléphone avec sa sœur… Rose n’a pas l’air décidé à rentrer de Barcelone. Elle lui annonce qu’elle ne sait pas encore quand elle rentrera. Elle préfère continuer de vivre son idylle espagnole avec son bel Adrian ! Rose demande à sa sœur de prendre la tête du master le temps de son absence, mais Clotilde Armand est sous l’eau et n’a pas le temps.

Clotilde annonce la mauvaise nouvelle à Antoine, qui doit trouver quelqu’un pour remplacer Rose…

Et à L’institut, le secret de Teyssier est enfin révélé. Et de leur côté, Léonard et Maya savourent leur nouvelle vie de luxe.

