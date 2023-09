Les Cinquante du 26 septembre : Vivian dérape, un jeu joker (résumé + replay épisode 17)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 17 du mardi 26 septembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 17 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. Vivian confie à Jessica qu’il a merdé cette nuit… Et Jessica a surpris Vivian et Romane ! Il confie qu’il y a eu câlins et bisous…





Vivian dit avoir craqué alors qu’il voulait se concentrer sur Julie. Jessica met en garde Vivian : ça va déclencher une guerre dans le château ! Vivian dit qu’il regrette.







Le Lion annonce aux joueurs qu’ils vont avoir des « Coups de folie » toute la journée pour gagner 500 euros pour la cagnotte. Pour le premier défi, ils doivent tous toucher Cassandra en 30 secondes ! Il manque Alex, Maissane et Stéphanie, qui font perdre tout le monde !

Le Lion enchaine avec Mélanie et il manque encore Alex qui est sous la douche ! Il fait encore perdre tout le monde et les énerve… Stéphane décide de prendre les choses en main, tout le monde doit être en bas et se retrouver sans le salon.



Alex apprend que Romane et Vivian ont été vus très proches cette nuit, il est en colère… Et Romane parle à Vivian. Elle décide ensuite de faire des excuses auprès de Stéphanie et Maissane. Mais personne ne les accepte. Seul Vivian prend encore sa défense… Amélie dit à tout le monde de se calmer et se concentrer sur l’argent pour la cagnotte.

Vivian décide de parler à Julie. Il ose dire à Julie que comme elle s’est couchée tôt il était en manque affectif et avait besoin d’aller discuter avec une autre… Il lui demande de s’ouvrir et lui préparer un petit dej. A sa grande surprise, elle accepte. Tout le monde hallucine.

Edgar et Cindy s’expliquent, Edgar est déçu de son comportement et lui dit qu’elle est une fille à problèmes parce qu’elle a défendu Romane ! Cindy ne comprend pas.

Place à un nouveau Coup de Folie autour de Stéphane. Et ils appliquent la stratégie de Stéphane. Mission réussie, 500 euros remportés ! Stéphane voit ensuite que certains sont partis à la piscine… Il pense qu’ils ne seront jamais en 30 secondes dans le salon. Il les prévient et s’énerve… Enzo n’apprécie pas.

Antoine hypnotise Vivian. Il doit se réveiller en pensant être une femme enceinte de 9 mois sur le point d’accoucher. Il est réceptif, les autres se prennent un fou rire.

Nouveau Coup de Folie et il faut toucher Enzo. Tout le monde se dirige donc vers la piscine. Scott et Manon arrivent en retard. C’est donc encore raté ! Ils ont déjà perdu 1.500 euros pour la cagnotte !

Le Lion annonce un jeu joker dans l’arène, donc sans élimination. Le joker est de la plus haute importance : le joueur qui l’aura pour l’utiliser en cas d’élimination sur un jeu et évitera d’être soumis aux votes et donc de partir ! Il devra désigner un autre joueur parmi les victorieux, qui prendra sa place !

Rendez-vous mercredi 27 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l'épisode 18.