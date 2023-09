Un si grand soleil du 27 septembre : Julie ment à Yann (résumé et vidéo épisode 1246 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 27 septembre, spoiler résumé de l’épisode 1246 en avance – Impatient d’en savoir plus sur ce qui va se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil », c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 26 septembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Julie et Sylvain sont toujours bloqués dans le sauna. Ils n’en peuvent plus, Sylvain dit à Julie que client dort ils peuvent sortir. Ils rampent pour ne pas être vus et sortent de la suite Cléopâtre. Julie est pliée de rire en sortant et regarde l’heure, elle doit vite rentrer chez elle. Julie rejoint Alex, qui ronfle…







Le lendemain matin, Julie est crevée et Alex aux petits soins. Il lui demande comment s’est passé son service, elle lui dit que c’était plutôt calme. Alex lui dit qu’elle est rentrée tard, elle dit que non et il pense s’être trompé.



Chez L Cosmétiques, Enric est avec Carine. Léonore passe et il décide d’aller lui parler, il l’invite à dîner ce soir. Elle accepte, ils ont tous les deux le sourire.

A l’hôtel, Mr Lejeune a subi un vol. Il assure au patron que son coffre était bien verrouillé et il a été vidé, ce dernier appelle la police. Becker envoie Yann sur place. Yann n’est pas motivé et dit avoir plus important à faire, Becker l’envoie quand même et affirme qu’il n’y a pas de petites affaires… Sur place, Lejeune dit à Yann qu’il y avait 300.000 euros de montres dans le coffre ! Il est très remonté. Yann lui demande les factures et copies des contrats d’assurance. Le patron explique ensuite à Yann que les caméras étaient hs au moment du vol. Mais il a checké les badges et il n’y a que la femme de chambre et la bardmaid qui sont entrées dans la chambre. Il lui dit que Julie Deville est off mais il va lui donner ses coordonnées.

Léonore déjeune chez L Cosmétiques, elle propose à Carine de déjeuner avec elle. Elle est ravie de la bonne ambiance qui règne et fait un sous-entendu à Léonore sur Enric qui rayonne… Elle lui confie qu’il l’a invitée à dîner. Marc appelle Léonore pour qu’elle le dépanne ce soir avec Louis mais elle lui dit qu’elle est prise. Mais Enric a un problème de chariot élévateur, il a des heures de boulot devant lui. Carine lui dit qu’elle va s’en occuper ! Enric la remercie avant de réaliser qu’il a oublié de réserver le resto. Il explique à Léonore qu’ils sont complet… Il est désolé. Léonore lui dit que ce n’est pas grave, il va cuisiner !

Yann débarque chez Julie. Il lui parle du vol des montres de luxe dans la suite Cléopâtre. Elle demande en quoi elle peut l’aider… Il lui demande pourquoi elle est rentrée dans cette chambre à 22h20. Julie dit que c’est bizarre, elle n’avait pas son pass hier. Elle dit l’avoir perdu hier dans l’après-midi, elle pense qu’on lui a volé. Yann lui demande de passer au commissariat quand elle aura le temps et s’en va.

Pendant ce temps là, Sylvain est chez L Cosmétiques pour la maintenance. Il en a pour 3h de boulot. Bertier lui dit de revenir demain matin. Il reçoit un appel de Julie. Elle lui parle du vol, elle panique. Elle lui demande de venir témoigner avec elle, elle veut dire la vérité. Il dit qu’il va venir, il la retrouvera demain matin. Il raccroche et dit à Bertier qu’il reste finir le travail ce soir pour prendre la route demain matin !

Enric et Léonore sont chez Enric… Léonore est entreprenante et ils s’embrassent !

