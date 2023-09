Les Cinquante du 29 septembre : qui sont les éliminés du jeu ? (résumé + replay épisode 20)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 20 du vendredi 29 septembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 20 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs pour un nouveau jeu dans l’arène ! Le Lion les accueille et Amélie se positionne sur un cube, le Lion valide sa position ! Simon se positionne sur le second cube et le Lion le valide aussi.





Le Lion explique ensuite le principe : Simon et Amélie sont chefs d’équipes. Chaque joueur doit traverser une poutre pour rejoindre son équipe. Ceux qui tomberont iront dans la zone rouge avant de pouvoir retenter leur chance.







Il y a 32 joueurs en tout, le premier chef d’équipe à atteindre 16 joueurs est sauvé ainsi que toute son équipe. Les joueurs de l’équipe perdante seront éliminés !

Amélie appelle Anaïs, qui tombe. Simon appelle Edgar, c’est réussi ! Il enchaine avec Jessica, c’est réussi aussi. Il continue avec Vivian, qui réussit aussi. Mélanie enchaine mais c’est raté, elle tombe ! Amélie peut donc envoyer quelqu’un d’autre, elle choisit Colette. Elle rate ! Simon envoie ensuite Enzo, qui tombe. Amélie envoie Lindsay, c’est raté et elle n’a toujours personne. Simon envoie Stéphane, qui tombe. Amélie sélectionne Nicolas, qui réussit et la rejoint. Amélie enchaine avec Stéphanie, qui tombe. Simon envoie Maissane, c’est réussi. Julien enchaine et réussit aussi. Anthony y va et c’est raté. Amélie envoie Thomas, qui tombe. Simon envoie Scott, qui réussit. Il enchaine avec Florian, qui tombe. Amélie choisit Romane, elle tombe. Simon choisit Antoine, qui réussit. Manon enchaine mais tombe vite. Amélie envoie Coralie, qui tombe. Simon choisit Tressia, c’est validé ! Amélie envoie Kamel, qui tombe. Simon choisit Alex, il est le 9ème joueur à réussir dans son équipe. Eloïse y va et tombe, ils enchainent ensuite les chutes.



Les joueurs du carré rouge doivent ensuite repasser. Amélie tente d’envoyer Julie, qui tombe aussi. Les échecs s’enchainent encore ! Colette finit par réussir et rejoint l’équipe d’Amélie. Lindsay tombe ensuite. Simon choisit Stéphane, qui réussit. Enzo réussit et rejoint l’équipe d’Amélie. Que des chutes ensuite ! Mélanie est validée, elle rejoint Simon. Florian réussit et rejoint Simon. Cassandra réussit aussi. Et Romane finit par réussir !

L’équipe de Simon est donc victorieuse ! L’équipe d’Amélie et tous les autres joueurs sont donc éliminés : Manon, Gary, Julie, Nicolas, Colette, Lindsay, Enzo, Cindy, Stéphanie, Kamel, Eloïse, Thomas, Coralie, Myriam, Jade, et Nacca. Nacca a le joker, il peut mettre quelqu’un à sa place ! Nacca choisit de se faire remplacer par Florian ! Florian rejoint donc les éliminés.

Place à la cérémonie, les victorieux doivent voter ! Au château, c’est le clash entre les éliminés, inquiets du verdict…

VIDÉO Les Cinquante du 29 septembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 20 ce vendredi 29 septembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 2 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 21.