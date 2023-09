Coupe du Monde de rugby : Nouvelle-Zélande / Italie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Nouvelle-Zélande / Italie en direct, live et streaming. Suite de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce vendredi soir. La Nouvelle-Zélande affronte l’Italie au Groupama Stadium à Lyon.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 20h50 ce vendredi 29 septembre 2023. Coup d’envoi à 21h00.







Dans le groupe A, l’Italie est actuellement 2ème, derrière la France. Les All Blacks ne sont que 3èmes avec 5 points de retard sur l’Italie. Autant dire que le match de ce soir est capital pour les deux équipes pour espérer se qualifier pour la suite de la compétition !

Une rencontre commentée par François Trillo et Benjamin Kayser.

Nouvelle-Zélande / Italie, composition des équipes

Le XV de départ de la Nouvelle-Zélande : 1. G. THOMAS 2. R. ELIAS 3. T. FRANCIS 4. W. ROWLANDS 5. A. BEARD 6. A. WAINWRIGHT 7. J. MORGAN 8. T. FALETAU 9. G. DAVIES 10. D. BIGGAR 11. J. ADAMS 12. N. TOMPKINS 13. G. NORTH 14. L. REES-ZAMMIT 15. L. WILLIAMS

16. E. DEE 17. C. DOMACHOWSKI 18. H. THOMAS 19. D. JENKINS 20. T. BASHAM 21. T. WILLIAMS 22. G. ANSCOMBE 23. R. DYER



Le XV de départ de l’Italie : 15. B. Barrett ; 14. Jordan, 13. Ioane, 12. J. Barrett, 11. Telea ; 10. Mo’unga, 9. Smith ; 7. Papali’i, 8. Savea (cap.), 6. Frizell; 5. S. Barrett, 4. S. Whitelock ; 3. Laulala, 2. Taylor, 1. Tu’ungafasi.

Remplaçants : 16. Coles, 17. Williams, 18. Lomax, 19. Whitelock, 20. Cane, 21. Roigard, 22. McKenzie, 23. Lienert-Brown.

Nouvelle-Zélande / Italie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h40. Streaming et live sur myTF1.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Nouvelle-Zélande / Italie, un match de rugby évènement à suivre à 21h sur TF1.