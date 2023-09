Les Cinquante du 7 septembre : arrivée d’Amélie et d’autres joueurs (résumé + replay épisode 4)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 4 du jeudi 7 septembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. Après les éliminations et l’installation dans le château, Cassandra et Giovani font le point. Il l’a quittée par téléphone du jour au lendemain et l’a bloquée partout…





Giovani pense qu’il ne lui doit plus rien, ils ne sont plus ensemble. Il lui souhaite d’être heureuse.







Publicité





Le clan « Love Island » va parler à Anaïs pour tenter une alliance. Mais elle est méfiante, ils ne lui ont jamais parlé avant. Les autres passent une première soirée à faire connaissance ou se retrouver. Montaine et Bastos se rapprochent et se plaisent. Et Marjolaine se rapproche de Greg.

Un clash éclate entre Anthony et Alex au sujet de Romane. Romane n’apprécie pas et règle ses comptes à Anthony. Après cette soirée un peu tendue, is vont tous se coucher.



Publicité





Pendant la nuit, Amélie, Jessica, Mélanie, Simon, et Vivian sont de retour. Ils se retrouvent dans les oubliettes du château ! Ils reçoivent un message, ils doivent mettre des casques. Le Lion les remercie d’être là et leur donne une deuxième chance. Ils sont là pour prendre leur revanche sur la saison 1. Ils ne doivent pas se faire attendre ni repérer par les autres joueurs, sinon ils seront éliminés !

Les oubliés décident de s’unir jusqu’au bout mais il faut qu’ils se fassent confiance. Ils se posent tous beaucoup de questions.

VIDÉO Les Cinquante du 7 septembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 4 ce jeudi 7 septembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 8 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 5.