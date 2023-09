New Amsterdam : nouvelle saison inédite dès le 18 octobre 2023

Publicité





On connait la date de lancement de la nouvelle saison de la série « New Amsterdam » ! La saison 4 de la série médicale sera lancée le mercredi 18 octobre 2023, avec 22 épisodes au programme. TF1 diffusera trois épisodes inédits chaque mercredi soir.











Publicité





New Amsterdam, l’histoire de la saison 4

Dans cette 4eme saison, Max Goodwin (Ryan Eggold) et l’équipe du New Amsterdam se tournent vers un avenir plus prometteur après une année difficile qui a mis le personnel de l’hôpital à l’épreuve comme jamais auparavant.

Après des années de tension romantique, Max a finalement décidé d’assumer ses sentiments pour le Dr Helen Sharpe (Freema Agyeman), s’engageant dans cette nouvelle relation tout en poursuivant sa quête idéaliste pour « soigner » le système de santé défaillant. Mais Max, Helen et le reste du personnel – y compris le Dr Bloom (Janet Montgomery), le Dr Frome (Tyler Labine) et le Dr Reynolds (Jocko Sims) – voient leur optimisme remis en question par l’arrivée du Dr Veronica Fuentes (Michelle Forbes)… une nouvelle venue qui a la ferme intention de remodeler l’hôpital en difficulté, en démantelant tous les programmes progressistes de Max…

New Amsterdam saison 4, le casting

Avec : Ryan EGGOLD (Max Goodwin), Freema AGYEMAN (Helen Sharpe), Janet MONTGOMERY (Lauren Bloom), Tyler LABINE (Iggy Frome), Jocko SIMS (Floyd Reynolds)