Quotidien fait sa rentrée ce lundi 4 septembre sur TMC (VIDÉO)

Publicité





C’est ce lundi 4 septembre 2023 que Yann Barthès et son équipe de « Quotidien » font leur rentrée sur TMC ! Le talk-show fait son grand retour à 18h20 ce lundi et pour l’occasion, toute l’équipe a tourné une bande-annonce autour de la Coupe du Monde de rugby et de celui qui rejoint Quotidien cette année : Jean-Michel Aphatie.





Une 8ème saison pour laquelle Yann Barthès est de retour avec des visages déjà connus des fidèles de Quotidien : Étienne Carbonnier, Maïa Mazaurette, Julien Bellver, Pablo Mira, Marc Beaugé, Ambre Chalumeau, ou encore Willy Papa.







Publicité





Comme toujours, Yann et son équipe recevront chaque soir des invités et ils décrypteront l’actualité.

Rendez-vous ce lundi 4 septembre 2023 dès 18h20 sur TMC !



Publicité





VIDÉO la bande-annonce de la rentrée de Quotidien