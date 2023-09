Retour de Plus belle la vie : un acteur déjà de retour aux studios à Marseille

Publicité





Retour de Plus belle la vie infos acteurs – C’est le mois prochain que le tournage de la série marseillaise « Plus belle la vie » reprendra après plus d’un an d’arrêt et la destruction des décors historiques. Et à l’approche de la reprise, un acteur était de retour aux studios de la Belle de Mai, à Marseille, cette semaine.





En effet, Laurent Kerusore, alias Thomas Marci, a révélé jeudi qu’il était de retour pour des essayages, non sans émotion.







Publicité





« Devinez où je suis ? A la Belle de Mai ! Ça ne repart pas aujourd’hui, je viens juste pour des essayages. Et c’est pas sans une pointe d’émotion, je vous le cache pas » a confié l’acteur sur son compte du réseau social Instagram.

Il s’est ensuite exprimé sur le retour de « Plus belle la vie » et a fait un clin d’oeil à la triste absence de Michel Cordes, qui s’est suicidé il y a quelques mois : « Je suis très heureux de participer à cette nouvelle aventure. (…) Des êtres chers vont me manquer mais je vais faire en sorte de leur faire honneur. Je suis ému, heureux, très excité de reprendre cette série avec vous, pour vous, et pour nous un petit peu aussi »



Publicité





Rappelons que du côté des acteurs emblématiques que vous retrouverez pour ce PBLV nouvelle génération sur TF1, il y aura : Léa François (Barbara Evenot), Sylvie Flepp (Mirta Torrès), Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher), Cécilia Hornus (Blanche Marci), Laurent Kérusoré (Thomas Marci), Jérôme Bertin (Patrick Nebout), Lola Marois (Ariane), Tim Rousseau (Kilian), Elodie Varlet (Estelle), Théo Bertrand (Kévin), Joakim Latzko (Gabriel), ou encore Anne Décis (Luna).

A LIRE AUSSI : Disparition de Marwan Berreni : nouveaux rebondissements dans l’enquête