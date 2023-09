Laurent Ruquier sur son départ de France 2 : « J’ai été averti au dernier moment comme un malpropre »

Publicité





Laurent Ruquier a quitté France 2 cette année, après plus de 20 ans passé au sein du groupe France Télévision. Et alors que l’animateur débutera une nouvelle aventure lundi prochain sur BFM TV, il s’est exprimé sur son départ de France 2 dans une interview pour Télé Loisirs.





Et on peut dire que Laurent Ruquier ne mâche pas ses mots sur la façon dont les choses se sont faites !







« J’ai été averti au dernier moment comme un malpropre et comme si je ne comptais pas sur cette chaîne » a expliqué Laurent Ruquier.

« Quand on reste autant d’années dans une maison comme France 2, c’est vraiment indélicat de prévenir quelqu’un fin juin de ce qu’on ne va pas faire avec lui la saison suivante. C’est vraiment cela qui m’a mis en colère et c’est pour ça que j’ai décidé de partir »



Laurent Ruquier a expliqué que France 2 lui a notifié en juin dernier qu’il n’aurait plus de primes des « Enfants de la Télé » et des « Grosses têtes ». Il ne lui restait plus que l’hebdomadaire des « Enfants de la télé » et il a donc décidé de passer à autre chose.

« J’aurais pu continuer à présenter tranquillement Les Enfants de la télé mais j’ai encore d’autres envies, d’autres ambitions » a-t-il expliqué.

Retrouvez Laurent Ruquier sur BFM TV dès le lundi 25 septembre 2023 de 20h à 21h dans « Le 20h de Ruquier ».