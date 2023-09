Tous en cuisine : ingrédients et recette du tian de légumes (7 septembre)

Publicité





« Tous en cuisine : la recette du jour » du 7 septembre 2023 – Cyril Lignac est de retour chaque soir sur M6 pour la version courte de « Tous en cuisine ». Désormais, le chef vous propose une recette express en 1min30 chaque soir à 18h20 sur M6 !





Pour la nouvelle recette jeudi soir, il s’agissait d’un plat : le tian de légumes. A voir ou revoir sur 6PLAY







Tous en cuisine du 7 septembre 2023 : la recette du tian de légumes de Cyril Lignac

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

– 300g de tomates concassées

– 1 oignon épluché et ciselé

– 1 gousse d’ail épluchée et dégermée

– 2 aubergines chinoises (longues) coupées en rondelles de 3mm

– 2 courgettes longues coupées en rondelles de 3mm

– 2 courgettes jaunes longues coupées en rondelles de 3mm

– Huile d’olive

– Feuilles de thym et feuilles de basilic

– Sel fin, fleur de sel et poivre du moulin

Préchauffez le four à 210°C. Dans une sauteuse chaude, versez un trait d’huile d’olive, ajoutez l’oignon, laissez-le suer 1 minute à feu doux, ajoutez l’ail puis incorporez les tomates et laissez-les cuire 15 minutes. Au terme de la cuisson, versez la préparation dans un plat rond pouvant aller au four.



Disposez les rondelles de légumes les une derrière les autres : une courgette jaune, une aubergine, une courgette verte, en renouvelant l’opération et en faisant un escargot dans le moule. Ensuite versez un trait d’huile d’olive sur l’ensemble des légumes, assaisonnez de sel et de thym puis enfournez 25 à 30 minutes.

Au terme de la cuisson, disposez des feuilles de basilic et servez.

Vous pouvez également intercaler dans les légumes du fromage ou des tranches de bacon, et parsemer les légumes de parmesan 5 minutes avant la fin de la cuisson

Le saviez-vous ?

– Le septième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°7 », est déjà disponible en pré-commande sur Amazon. Il paraitra le 27 octobre.

« Tous en cuisine » revient chaque soir du lundi au vendredi dès 18h20 sur M6 et 6PLAY.