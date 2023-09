« Tous en cuisine : la recette du jour » : ingrédients et recette du 4 septembre

Publicité





« Tous en cuisine : la recette du jour » du 4 septembre 2023 – Après un mois de recettes d’été, Cyril Lignac a lancé le programme court de « Tous en cuisine » hier, lundi 4 septembre 2023. Désormais, le chef vous propose une recette express en 1min30 chaque soir à 18h20 sur M6 !





Pour sa première recette, il s’agissait d’un plat : Tacos de poulet épicé, mayonnaise fumée. A voir ou revoir sur 6PLAY







Tous en cuisine du 4 septembre 2023 : la recette de Cyril Lignac

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

4 filets de poulet

2 cuil. à soupe de vinaigre de riz

2 cuil. à soupe de sauce soja

1 cuil. à café de 5 épices

½ cuil. à café de gingembre en poudre

1 cuil. à soupe de sucre en poudre

2 œufs

50 g de fécule de pommes de terre

100 g de fécule de maïs

Huile pour frire

50 g de miel

Sel fin et poivre blanc moulu

4 tortillas pour les tacos

4 feuilles de laitue romaine

4 cuil. à soupe de mayonnaise

Tabasco chipotle

1- Déposer les filets de poulet sur une planche, les fendre en deux puis les taper à l’aide d’un rouleau à pâtisserie entre deux feuilles de papier sulfurisé.

Dans une assiette, préparer une marinade avec le vinaigre de riz, la sauce soja, le 5 épices, le gingembre, le sucre et un peu de poivre blanc. Y déposer les filets et laisser mariner pendant 15 minutes.



2- Préparer une assiette avec les œufs battus, une autre avec le mélange de fécule de pommes de terre, de fécules de maïs et un peu d’épices qu’il reste.

Une fois marinés, égoutter les filets, les déposer dans l’assiette d’œufs battus puis dans celle avec les fécules et les épices. Les plonger ensuite dans l’huile pour les frire.

Pendant la cuisson, mélanger dans un petit bol la mayonnaise et quelques gouttes de tabasco chipotle.

Une fois frits, égoutter les filets de poulet et passer au pinceau un peu de miel dessus.

3- Dans une poêle chaude, griller les tortillas des 2 côtés. Les déposer dans les assiettes. Ajouter les feuilles de laitue romaine préalablement coupées en morceaux. Ajouter par-dessus les morceaux de poulets croustillants et finir avec la mayonnaise fumée.

Le saviez-vous ?

– Le septième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°7 », est déjà disponible en pré-commande sur Amazon. Il paraitra le 27 octobre.

« Tous en cuisine » revient chaque soir du lundi au vendredi dès 18h20 sur M6 et 6PLAY.