Un si grand soleil spoiler : Ludo joue double jeu ! (VIDÉO épisode du 22 septembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Après Noémie et Margot, c’est un nouveau triangle amoureux qui attend Ludo dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». On peut dire qu’il ne retient pas de leçons de ses erreurs passées !

En effet, Ludo va se retrouver pris entre Jade et Noémie et il va carrément jouer double jeu…











Publicité





Noémie lui a ouvert son coeur et il lui a dit partager ses sentiments… Mais ça n’empêche pas Ludo de retourner voir Jade et de l’embrasser à nouveau ! Ludo vient à la base pour dire à Jade qu’il a choisi Noémie. Mais dès que leurs mains s’effleurent, ces deux là sont irrésistiblement attirés l’un vers l’autre… Ludo craque !

Comment réagira Noémie quand elle apprendra que Ludo lui a une nouvelle fois menti et l’a encore trompée ?

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : Alex anéanti, les résumés jusqu’au 6 octobre 2023

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1243 du 22 septembre 2023 : Ludo craque avec Jade



Publicité





Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici