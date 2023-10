C à vous du 10 octobre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 10 octobre 2023, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





C à vous du 10 octobre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Attaque du Hamas contre Israël : Anne Sinclair réagit dans C à vous

🔵 📌 “La réputation”, une enquête sur la fabrique des “filles faciles” en immersion à Creil : Laure Daussy, journaliste à Charlie Hebdo, présente son livre publié le 5 octobre dans C à vous



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Louis Chedid et Merwan Benmansour pour le retour sur scène du spectacle “Le soldat rose”, en tournée dans toute la France et au Grand Rex à Paris à partir du 20 octobre

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Olivier Valade, chef du restaurant “La Chapelle” du Château Saint-Jean à Montluçon (Allier)

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Michel Blanc et Louane pour le film “Marie-Line et son juge”, au cinéma le 11 octobre; et Hippolyte Girardot pour le livre “Un film disparaît”, publié le 6 octobre

