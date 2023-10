Publicité





C dans l’air du 10 octobre 2023, invités et sommaire – Ce mardi et comme tous les soirs sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 10 octobre 2023 : le sommaire

⬛ Israël : vers l’extension du conflit ?

Après l’attaque meurtrière menée samedi par le Hamas sur le territoire israélien, le bilan ne cesse de s’alourdir. Plus de 900 personnes ont été tuées en Israël, 2 600 personnes ont été blessées et environ 150 personnes ont été enlevées par le Hamas. Des otages dont le visage est partout dans la presse et sur les réseaux sociaux. Parmi eux, des soldats mais surtout beaucoup de civils qui n’ont plus donné de nouvelles depuis l’assaut des terroristes samedi et que le Hamas a menacé de tuer à chaque fois qu’un bombardement israélien touchera des habitations civiles à Gaza. « Chaque fois que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement, cela entraînera l’exécution d’un des otages civils », ont déclaré hier les brigades Ezzzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, dans un communiqué.

Or, dans la nuit les bombes ont continué à pleuvoir sur la bande de Gaza. Le dernier bilan est de presque 700 morts, plus de 3700 blessés dans l’enclave palestinienne et la réponse de l’Etat Hébreux ne fait que commencer a prévenu Benyamin Netanyahou. Comparant le groupe islamiste palestinien à l’État islamique, le Premier ministre israélien a promis hier soir que « chaque lieu à partir duquel il opère deviendra une ruine » et que « l’attaque massive contre le Hamas » sera « d’une intensité qui n’a jamais eu lieu ». Un déluge de feu qui s’abat sur l’enclave palestinienne – où vivent 2,3 millions de Palestiniens – placée par l’Etat Hébreux en état de « siège total ». Ce qui, selon l’Onu, est « interdit » par le droit international humanitaire.

« L’imposition de sièges qui mettent en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie est interdite par le droit international humanitaire », a déclaré le Haut-Commissaire de l’Onu aux droits de l’homme dans un communiqué. Volker Türk s’est par ailleurs dit « profondément choqué et indigné par les allégations d’exécutions sommaires de civils et, dans certains cas, d’horribles massacres perpétrés par des membres de groupes armés palestiniens ». Il a demandé à ces groupes de « libérer immédiatement et sans condition tous les civils capturés et toujours détenus », rappelant que « la prise d’otages est interdite par le droit international ».

Lundi en début de soirée, le porte-parole de Tsahal a affirmé qu’Israël avait désormais des informations sur la totalité des otages détenus et a commencé à contacter les familles. Parmi les disparus figurent plusieurs étrangers ou personnes possédant une double nationalité. Le Quai d’Orsay a annoncé ce mardi que deux autres ressortissants français sont morts en Israël, ce qui porte à quatre le bilan des victimes françaises des attaques terroristes menées par le Hamas. Treize autres compatriotes sont également toujours portés disparus, dont un enfant de 12 ans. Ont-ils été enlevés par le Hamas ? Dans la communauté française en Israël où la mobilisation s’organise ainsi que dans l’Hexagone l’inquiétude est immense. À l’appel du Conseil représentatif des institutions juives (Crif), plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier à Paris leur soutien à Israël.

Quelle est la situation en Israël et dans la bande de Gaza ? Que sait-on des otages retenus par le Hamas ? Que va-t-il se passer dans les prochaines heures au niveau politique et diplomatique ? Faut-il craindre une extension du conflit ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 10 octobre 2023 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.



Publicité