C à vous du 3 octobre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 3 octobre 2023, invités et sommaire – Ce mardi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 3 octobre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Ses ambitions présidentielles, son regard sur l’actualité… Edouard Philippe, ancien Premier ministre, maire (Horizons) du Havre et auteur du livre “Des lieux qui disent”

🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Zaho de Sagazan présente son album « La symphonie des éclairs »



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Clément Vergeat, chef du restaurant “Tracé” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Adèle Exarchopoulos pour le film “Le règne animal”, réalisé par Thomas Cailley, en salle demain; et Cédric Sapin-Defour pour son livre “Son odeur après la pluie”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 3 octobre 2023 à 19h sur France 5.