Un si grand soleil spoiler : Jade prend de gros risques (VIDÉO épisode du 9 octobre)

Un si grand soleil spoiler – Jade va prendre de gros risques pour aider Julie dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Jade va partir à la recherche de Sylvain et va demander l’aide de Ludo.

En interrogeant des personnes peu fréquentables, Jade va se mettre en danger !











Elle finit par ressortir indemne et prend la fuite avec Ludo, qui l’attendait en voiture à côté. Ludo a eu très peur et reproche à Jade de prendre trop de risques… Elle comprend qu’il tient à elle et ces deux là s’embrassent !

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1253 du 9 octobre 2023 : Jade se met en danger



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

