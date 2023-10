Coupe du Monde de rugby : Angleterre / Fidji en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Angleterre / Fidji en direct, live et streaming. Après les qualifications de l’Argentine et la Nouvelle-Zélande hier, place à la suite des quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby 2023. Cet après-midi, l’Angleterre affronte les Fidji à l’Orange Vélodrome, à Marseille.





Une rencontre à suivre en direct sur M6 à partir de 16h50 ce dimanche 15 octobre 2023. Coup d’envoi à 17h.







L’Angleterre a fini 1er de la poule D tandis que les Fidji ont terminé 2ème de la poule C. Ils s’affrontent pour une place en demi-finale de cette Coupe du Monde !

Angleterre / Fidji, composition des équipes

Le XV de départ de l’Angleterre : XV de départ : 1. Genge, 2. George, 3. Cole, 4. Itoje, 5. Chessum, 6. Lawes, 7. Curry, 8. Earl, 9. Mitchell, 10. Farrell (cap), 11. Daly, 12. Tuilagi, 13. Marchant, 14. May, 15. Smith.

Remplaçants : 16. Dan, 17. Marler, 18. Sinckler, 19. Martin, 20. B. Vunipola, 21. Carre, 22. Ford, 23. Lawrence.



Le XV de départ des Fidji: 1. Mawi, 2. Ikanivere, 3. Tagi, 4. Nasilasila, 5. Tuisue, 6. Tagitagivalu, 7. Botia, 8. Mata, 9. Lomani, 10. Botitu, 11. Radradra, 12. Tuisova, 13. Waisea (cap), 14. Habosi, 15. Droasese.

Remplaçants : 16. Matavesi, 17. Ravai, 18. Doge, 19. Derenalagi, 20. Miramira, 21. Kuruvoli, 22. Masi, 23. Maqala.

Angleterre / Fidji en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 16h50. Streaming et live sur 6play.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Angleterre / Fidji, un match de rugby évènement à suivre à 17h sur M6.