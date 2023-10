Coupe du Monde de rugby : Nouvelle-Zélande / Uruguay en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Nouvelle-Zélande / Uruguay en direct, live et streaming. Reprise de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce jeudi soir. La Nouvelle-Zélande affronte l’Uruguay au Groupama Stadium à Lyon.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 20h50 ce jeudi 5 octobre 2023. Coup d’envoi à 21h00.







Dans le groupe A, dernier match de cette phase de poules pour la Nouvelle-Zélande et l’Uruguay. Les All Blacks sont 2èmes avec 10 points, derrière le XV de France qui jouera demain soir. De son côté, l’Uruguay est avant-dernier avec 5 points.

Une rencontre commentée par François Trillo et Benjamin Kayser, avec Christian Califano.

Nouvelle-Zélande / Uruguay, composition des équipes

Le XV de départ de la Nouvelle-Zélande : 15. McKenzie ; 14. Jordan, 13. Lienert-Brown, 12. J. Barrett, 11. Fainga’anuku; 10. Mo’unga, 9. Roigard ; 7. Cane (cap.), 8. Jacobson, 6. Frizell; 5. Vaa’i, 4. S. Whitelock ; 3. Lomax, 2. Taylor, 1. Tu’ungafasi.

Remplaçants : 16. Taukei’aho, 17. Williams, 18. Newell, 19. S. Barrett, 20. Blackadder, 21. Christie, 22. B. Barrett, 23. Clarke



Le XV de départ de l’Uruguay : 15. Silva; 14. Mieres, 13. Inciarte, 12. Vilaseca (cap), 11. Freitas ; 10. Etcheverry, 9. Arata; 7. Bianchi, 8. Diana, 6. Ardao; 5. Leindekar, 4. Dotti ; 3. Arbelo, 2. Kessler, 1. Sanguinetti.

Remplaçants : 16. Pujadas, 17. Benitez, 18. Peculo, 19. Rodriguez, 20. Civetta, 21. Ormachea, 22. Berchesi. 23. Alonso

Nouvelle-Zélande / Uruguay en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h40. Streaming et live sur myTF1.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Nouvelle-Zélande / Uruguay, un match de rugby évènement à suivre à 21h sur TF1.