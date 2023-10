Demain nous appartient spoiler : Bart fait une rencontre... (vidéo épisode du 16 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Alors que Bart vient de s’installer avec Adèle, il va faire une rencontre la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, au Spoon, Audrey vient prendre la commande d’une cliente mais celle-ci demande à être servie par Bart !

Audrey comprend qu’il lui a tapé dans l’oeil et va prévenir Bart qu’il doit s’occuper d’elle…











Bart finit par y aller et prendre la commande de la charmante jeune femme. Celle-ci le suit au bar et lui demande cash s’il cherche une petite amie ! Surpris et flatté, Bart a le sourire et lui dit qu’il a déjà tout ce qu’il lui faut ! Elle propose alors de lui offrir un café…

Bart va-t-il avoir un coup de coeur pour une autre femme ? Où n’est-elle pas là par hasard ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1535 du 16 octobre 2023 : Bart se fait draguer

