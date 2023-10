Disparition de Marwan Berreni (Plus belle la vie) : son père va faire une annonce

Publicité





Ça fera deux mois cette semaine que Marwan Berreni, alias Abdel Fedala dans « Plus belle la vie », a disparu. L’acteur n’a plus donné signe de vie depuis le 3 août dernier et l’accident survenu devant une discothèque à Mâcon.





Où est passé Marwan Berreni ? Cavale, suicide, enlèvement, aucune piste n’est écartée alors que l’enquête est toujours en cours. Et à la surprise générale, le père de l’acteur, qui avait jusqu’ici toujours refusé de commenter, va s’exprimer cette semaine.







En effet, le père de Marwan Berreni, Mourad Berreni, devrait accorder un grand entretien à un grand média, selon les informations du Journal de Saône-et-Loire. Le père de l’acteur semble donc avoir changé d’avis et a certainement quelque chose à annoncer.

Rappelons que Mourad Berreni avait demandé il y a quelques semaines à ce que l’on arrêter de parler de son fils : « On a besoin de silence » avait-il déclaré à Libération. Reste maintenant à savoir ce qui l’a fait changer d’avis et surtout, ce qu’il a à dire sur la disparition de Marwan.



Pour rappel, le 3 août dernier, à la sortie d’une boîte de nuit de Mâcon, une femme a été violemment percutée sur un passage piéton par un véhicule qui a pris la fuite. Elle est passée sous les roues de la voiture et souffrait de multiples blessures. La police aurait ensuite retrouvé le véhicule plus tard à une vingtaine de kilomètres de l’accident. Un 4X4 a été retrouvé avec des traces de choc à l’avant. Depuis, l’acteur n’a plus donné signe de vie : son téléphone est éteint et sa carte bancaire n’a pas servi depuis le 4 août dans une boulangerie. Une enquête est ouverte et sa famille a a lancé un avis de disparition inquiétante.

Le tournage de « Plus belle la vie » reprendra ce mois-ci à Marseille et le scénario a été réécrit pour pallier à l’absence de l’acteur.