Mort de Marwan Berreni : Dounia Coesens sort du silence « je t’ai cherché pendant 2 mois »

Publicité





Quelques jours après la confirmation de la mort de Marwan Berreni, son amie Dounia Coesens est sortie du silence pour rendre hommage à l’acteur qui a longtemps incarné Abdel à ses côtés dans « Plus belle la vie ».





Après s’être rencontrés sur le tournage de la série quotidienne, Marwan et Dounia étaient devenus amis et ne s’étaient plus quittés. C’est donc le coeur lourd que l’actrice a rendu hommage à son meilleur ami, avouant l’avoir cherché pendant ces deux mois de disparition.







Publicité





« Je n’arrive pas à y croire, pas encore. Je t’ai cherché autant que j’ai pu pendant 2 mois.

J’ai tout imaginé, que tu étais dans la forêt en mode Koh lanta, je voulais t’y inscrire quand on t’aurait retrouvé 😉 que tu étais parti sillonner le monde comme l’avait fait Bilal, que des personnes t’aidaient dans ta culpabilité… » a écrit Dounia Coesens sur Instagram.

« Aujourd’hui, j’entends encore le son de ta voix, je crois te voir parfois dans la rue, comme si tout ceci était encore une de tes farces… Ton silence est assourdissant. » a-t-elle poursuivi. « Tu étais la personne qui me connaissait le mieux. ‘Étais’ est irréel. Maintenant débute une autre vie, qui me paraît tellement fade. (…) 15 ans que tu étais mon meilleur ami, c’est comme si je n’avais plus de boussole, comme s’il me manquait une partie de moi. »



Publicité





L’hommage de Dounia Coesens à Marwan Berreni