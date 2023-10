Ici tout commence du 17 octobre : Hippolyte va-t-il convaincre Teyssier ? (résumé + vidéo épisode 775 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 17 octobre, résumé et vidéo extrait épisode 775 – Lisandro est au pied du mur et doit annoncer le nom de son successeur à Teyssier ce soir dans votre série « Ici tout commence ». En effet, Malik et Ambre ont passé la nuit ensemble et sont amoureux… Un joli moment !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1











Ici tout commence du 17 octobre 2023 – résumé de l’épisode 775

Lisandro est inquiet… A-t-il présenté la bonne personne pour le remplacer, à Teyssier ? Teyssier n’en veut pas et Lisandro ne sait pas quoi faire… Mais Hippolyte compte bien prendre les choses en main, il est décidé à montrer au directeur de l’institut de quoi il est capable. Pendant ce temps là, Hortense remet sa façon d’enseigner en question… Elle se confie à Olivia, qui la soutient et lui conseille de ne rien changer. Elle doit persévérer et ne pas se laisser déstabiliser.

De son côté, Carla paie cher ses manigances.

Ici tout commence du 17 octobre 2023 – vidéo premières minutes



