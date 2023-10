Ici tout commence du 20 octobre : David ne va pas bien... (résumé + vidéo épisode 778 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 20 octobre, résumé et vidéo extrait épisode 778 – David ne va pas bien ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Après qu'Hippolyte l'ait frappé la veille, David n'a rien dit à personne mais il se sent mal…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1











Ici tout commence du 20 octobre 2023 – résumé de l’épisode 778

Au réveil, David n’a pas l’air bien. Deva remarque qu’il est déjà réveillé, il lui dit qu’il n’a pas réussi à dormir… Deva ne comprend pas, tout s’est bien passé la veille lors du service. Mais David a rendez-vous avec Hippolyte, il stresse.

En cuisine, Maya et Vic sont complètement à côté de la plaque. Elles ne dorment plus la nuit, depuis cette histoire de pervers dans leur chambre… Olivia les encourage à en parler à Antoine Myriel…

Au Double A, David fait profil bas, à la surprise de Lisandro. De son côté, Carla trouve du réconfort auprès d’un camarade…

Ici tout commence du 20 octobre 2023 – vidéo premières minutes



