Ici tout commence spoiler : David avoue mais Hippolyte a une nouvelle cible (vidéo épisode du 30 octobre)

Ici tout commence spoiler – David va finalement prendre une lourde décision et tout avouer dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, David va annoncer à Hippolyte Duchesnay qu’il arrête tout. Il ne veut plus du poste de maître d’hôtel !

Lisandro vient alors lui parler et raconte son expérience violente avec Duchesnay, qu’il avait complètement oublié à cause d’une amnésie post-traumatique.











Lisandro demande à David d’aller porter plainte. Mais David refuse de le faire et s’emporte ! Il ne voit pas pourquoi ça serait à lui de le faire alors que Lisandro n’a rien fait à l’époque ! David s’en va et Deva informe Lisandro qu’Hippolyte a une nouvelle cible : Léonard !

Lisandro promet à Deva qu’il est hors de question que ça recommence, il ne laissera pas Duchesnay faire !

