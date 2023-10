Ici tout commence spoiler : Lionel et Kelly, le clash ! (vidéo épisode du 10 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses vont encore mal tourner la semaine prochaine entre Lionel et Kelly dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, un gros clash va éclater entre les deux ex !

En cause, le fait que Lionel en soit venu aux mains avec Malik… Kelly ne comprend plus Lionel et n’accepte pas qu’il devienne violent.











Kelly reproche à Lionel de passer son temps à chercher les ennuis… Mais Lionel lui dit que Malik la traite mal et qu’il était entrain de draguer Ambre dans son dos ! Lionel finit par pleurer en disant à Kelly qu’il est toujours amoureux d’elle et tout ça lui fait mal. Il lui dit qu’il va avoir besoin de temps pour digérer leur rupture…

Landiras les interrompt, il veut qu’ils se recentrent sur les sélections pour la Coupe de France !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 770 du 10 octobre 2023, Kelly et Lionel se disputent



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

