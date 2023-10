Ici tout commence spoilers : le départ de Kelly, le piège d’Enzo, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 9 au 13 octobre 2023)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 9 au 13 octobre 2023 – Le week-end ne fait que commencer et vous êtes peut être déjà impatient de découvrir sur ce qui vous attend dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par le choix lourd de conséquences de Kelly !







En effet, alors que Lionel et Malik en viennent aux mains, Kelly n’en peut plus et prend la décision de quitter l’institut ! La jeune femme dit au revoir à ses amis, elle est sur le départ.

Pendant ce temps là, Malik est sous le choc de la révélation de Ambre. Et le départ de Kelly pourrait bien les rapprocher…

De son côté, Enzo ne compte pas lâcher son projet de street food gastro. Il incite Clotilde a essayer et elle sort un burger de folie. Enzo la piège en le mettant en ligne sur les réseaux sociaux… La cheffe Armand fait un carton !

Quant à Salomé, elle profite d’une grève des routiers et un souci de livraison du Double A pour tester son projet à grande échelle. C’est un succès et Claire décide de lui confier le Double A en co-direction. Anaïs n’apprécie pas du tout ce revirement…

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 9 au 13 octobre 2023

Lundi 9 octobre (épisode 769) : A L’institut, un team building vire au carnage. Pour exceller en cours, Pénélope prend de grandes résolutions. Un usurpateur vient semer la zizanie entre Rose et Clotilde.

Mardi 10 octobre (épisode 770) : Kelly ne sait plus sur quel pied danser. Piégée, Carla devient l’arroseur arrosée. Au Double A, Salomé profite d’une catastrophe pour s’imposer.

Mercredi 11 octobre (épisode 771) : Les présélections de la Coupe de France sont lancées ! La direction du Double A menace une amitié. Enzo pousse Clotilde à sortir des sentiers battus.

Jeudi 12 octobre (épisode 772) : Pour Ambre et Lionel, l’heure des révélations a sonné. La réintégration de Lisandro révèle des manigances à L’institut. Clotilde fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Vendredi 13 octobre (épisode 773) : Une opportunité redistribue les cartes du destin d’Ambre. A l’internat, révisions et couple ne font pas bon ménage. Le stratagème de Lisandro est mis à rude épreuve.



VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 9 au 13 octobre 2023

