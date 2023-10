Ici tout commence spoiler : Salomé quitte l’institut ! (vidéo épisode du 25 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Salomé va prendre une lourde décision la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, la jeune femme n’en peut plus du comportement de Teyssier et elle lui annonce qu’elle démissionne de son poste au Double A !

Salomé compte voler de ses propres ailes et développer son concept dans un autre restaurant.











Emmanuel ne croit ni en son projet ni en sa réalisation. Il rabaisse Salomé et lui dit que ça ne marchera jamais ! Salomé est convaincue qu’elle va réussir et se fiche des remarques du directeur de l’institut. Elle lui précise même qu’elle sera opérationnelle d’ici la fin de la semaine ! Teyssier affirme qu’en cas d’échec, il ne la reprendra pas…

Dans quel restaurant Salomé va-t-elle officier ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 781 du 25 octobre 2023, la démission de Salomé



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.