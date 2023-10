C à vous du 20 octobre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 20 octobre 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et comme tous les jours sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 20 octobre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Sa vie sentimentale, ses convictions, ses références… Par-delà la légende, qui était vraiment Charles de Gaulle ? On en parle avec Jean-Luc Barré, qui publie “De Gaulle, une vie. L’homme de personne : 1890-1944 (Tome 1)”

🔵 📌 De retour d’Israël, Nicolas Poincare, grand reporter à RMC, témoigne de la situation sur place dans



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Dove Attia et Ladislas Chollat pour le spectacle “Molière, le spectacle musical”, en tournée dans toute la France dont au Palais des Sports à partir du 7 novembre

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Romain Dassié, chef du restaurant “Mumi” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Julia Vignali pour l’émission “Affaire conclue”, diffusée sur France2 du lundi au vendredi à 16H15; et Clément Ghys, journaliste, pour son livre “Le passant du Bowery”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 20 octobre 2023 à 19h sur France 5.