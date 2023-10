Ici tout commence spoiler : Teyssier remonté contre... (vidéo épisode du 17 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Alors que Lisandro est sur le départ dans votre série de TF1 « Ici tout commence », on peut dire que son remplaçante va avoir du mal à prendre ses marques et va beaucoup diviser.

Et son premier service au Double A va se révéler être une véritable catastrophe !











Et pour cause, Hippolyte va commencer par virer Deva de son poste de maître d’hôtel pour y mettre… David ! Rien ne se passe correctement et c’est la panique ! Teyssier débarque et il est très remonté contre le remplaçant de Lisandro !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 775 du 17 octobre 2023, Teyssier énervé contre Hippolyte



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.