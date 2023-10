50mn Inside du 7 octobre : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 7 octobre 2023, sommaire et reportages – Ce samedi, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside sur TF1. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir !





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Publicité





50mn Inside du 7 octobre 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

⭐️ A la Une – Parents de stars : soutien ou fardeau ?

💁🏻‍♀️ Sophie Marceau, jamais là où on l’attend



Publicité





💁🏻‍♂️ Le Portrait – Paul El Kharrat

Rencontre avec Paul El Kharrat, champion du jeu « Les 12 coups de midi ». La victoire d’un jeune homme autiste asperger : « Il y a une méconnaissance latente de l’autisme, on ne sait pas où situer l’individu (…) tout ça reflétait un mal-être et une souffrance. »

✨ Story – Les Beckham : love story ou rois du marketing ?

C’est un couple qui mêle glamour et business et qui dure depuis plus de 25 ans. En rois de la communication et des affaires, comment les Beckham sont-ils devenus l’un des couples les plus influents au monde ?

50mn Inside du 7 octobre 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌴 Secret – Jean imbert: objectif Polynésie !

🛵 Doc – Mont-Saint-Michel : comment attire-t-il toujours plus de visiteurs ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h50 sur TF1.