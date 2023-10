Les 12 coups de midi du 7 octobre : Emilien échoue face à l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée

Publicité





Les 12 coups de midi du 7octobre 2023, 13ème victoire d’Emilien – La 13ème victoire n’a pas porté chance à Emilien ce samedi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann dans « Les 12 coups de midi ». Alors que l’étoile mystérieuse est désormais entièrement dévoilée, Emilien a buté sur 3 questions du Coup de Maître et n’a donc pas remporté le moindre euro.

Les 12 coups de midi du 7 octobre 2023, Lily Collins sur l’étoile mystérieuse

Sur l’étoile mystérieuse, la dernière case s’est envolée et c’est bien le visage de Lily Collins, qui apparait. A la tête d’Emilien face à l’étoile, il n’est pas certain qu’il ait reconnu l’actrice de la série Netflix « Emily in Paris » !

Explications des indices : la pomme parce qu’elle a incarné Blanche-Neige dans un film, la machine à écrire fait référence à son passé de journaliste, le cochon pour le film « Okja », le tambourin pour son père Phil Collins (batteur du groupe Genesis), le buste de mannequin puisqu’elle a été mannequin, le drapeau pour sa nationalité britannique, et le macaron en référence à « Emily in Paris » où son personnage mange des macarons dans un célèbre fast-food.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Tiger Woods, Michael Jordan, Stephen Curry, Barack Obama, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Angelina Jolie, Agatha Christie, Kevin Costner, Bourvil



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 7 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur myTF1