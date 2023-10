Les Cinquante du 10 octobre : qui sont les 2 joueurs éliminés ? (résumé + replay épisode 26)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 26 du mardi 10 octobre 2023 – C’est parti pour l’épisode 26 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs victorieux entrain de voter pour désigner les candidats qui seront sauvés.

Les discussions et les stratégies vont bon train… Manon accepte une alliance avec Nicolas pour sauver Florian. Et Simon fait campagne pour Gary.











C’est l’heure de la cérémonie. Le Lion accueille les éliminés du jeu et annonce le verdict. Ils seront 5 sauvés et 2 éliminés.

Sont sauvés : Julie (22 voix/22), Mélanie (21/22), Stéphane (21/22), Florian (17/22), et Gary (17/22).

Sont éliminés : Lindsay (3/22) et Coralie (10/22).



Il est donc temps pour les éliminés de quitter définitivement le château. La séparation est difficile pour Scott et Lindsay. Et une dispute éclate ensuite entre Jade et Simon.

Mélanie et Jessica s’expliquent encore avec Vivian. Vivian explique à Mélanie que Simon est un gros manipulateur… Il pense qu’il est hypocrite et qu’il n’a pas confiance. Mélanie lui rappelle l’alliance des oubliés. Elle veut qu’il soit juste, elle pense que Simon et Vivian sont pareils. Vivian va ensuite s’expliquer avec Simon, qui s’excuse. Et Simon exige des excuses aussi de la part de Vivian, il le fait du bout des lèvres.

Simon se rapproche de Cassandra. Elle lui parle de Vivian qui est son pote et Simon sous-entend exprès que Vivian veut la faire sortir… Cassandra n’apprécie pas. Mélanie les rejoint et confirme ce que Vivian a dit sur elle. Cassandra retombe sur Vivian, elle est très remontée ! Vivian invente un mensonge impliquant Romane… Cassandra s’emporte. Simon arrive et balance que c’est lui qui a dit ça en blaguant. Cassandra n’a plus confiance en Vivian. Et Vivian est remonté, il promet à Simon de le sortir dès qu’il pourra !

VIDÉO Les Cinquante du 10 octobre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 26 ce mardi 10 octobre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 11 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 26.