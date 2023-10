Les Cinquante du 13 octobre : une grande joueuse éliminée, énorme clash (résumé + replay épisode 29)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 29 du vendredi 13 octobre 2023 – C’est parti pour l’épisode 28 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve l’équipe éliminée avant les votes et Anaïs déclare haut et fort qu’elle ne veut pas rester, elle demande à ne pas être sauvée !





Nicolas et Jessica sont contents d’avoir pipoté l’épreuve pour faire éliminer des marseillais. Ils sont certains d’être sauvés alors qu’Anaïs est en colère de voir Eloïse et Nacca en danger ensemble. Au château, Eloïse craque et pleure.







Pendant ce temps là, les joueurs victorieux doivent voter. Le Lion annonce qu’il n’y a qu’il y aura 8 joueurs sauvés et donc un seul éliminé ! Julien appelle à voter sa femme pour qu’ils puissent s’expliquer. Mais Manon est clairement la cible…

C’est l’heure de la cérémonie du verdict. Le Lion annonce les résultats !



Sont sauvés : Eloïse (18/18), Jessica (18/18), Maissane (18/18), Tressia (18/18), Nacca (17/18), Nicolas (17/18), Gary (15/18), et… Anaïs (12/18). Est donc éliminée : Manon (11/18).

Julien est dépité et il sait que comme ça s’est joué à un seul vote, c’est la faute d’Alex. Les marseillais sont remontés contre Alex, Julien lui promet de le faire sauter. Pour lui, c’est la pire trahison : il était son ami depuis 10 ans !

Jessica et Nicolas avouent avoir fait rater l’épreuve exprès. Jade réfléchit à partager l’info. Pendant ce temps là, les marseillais se déchirent. Et Anaïs est effondrée, elle ne voulait pas rester et voulait que Manon reste.

Un énorme clash éclate entre Julien et Alex. Les autres joueurs doivent les séparer. Julien va ensuite parler à Manon mais ça tourne mal. Elle lui hurle dessus… Ils ne se comprennent pas, Manon part en larmes.

Eloïse se dispute avec Alex, qui lui dit des méchancetés. Il enchaine en lui disant qu’elle n’est pas son amie. Même Maissane ne reconnait plus Alex. Nacca pète un cable, il est à deux doigts d’en venir aux mains… Les nerfs lâchent, il pleure.

VIDÉO Les Cinquante du 13 octobre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 29 ce vendredi 13 octobre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 16 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 29.