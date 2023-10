Un si grand soleil du 16 octobre : Alex face à Sylvain, il fait une révélation (résumé et vidéo épisode 1256 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 16 octobre, spoiler résumé de l’épisode 1256 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans le prochain épisode inédit de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 16 octobre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Au commissariat, Akim trouve une info importante… Il se rend à l’hôpital et demande à Evan à interroger une patiente. Mais Evan lui assure qu’elle n’est pas en état de répondre à un interrogatoire. Pendant ce temps là, Manu est toujours sur l’enquête sur la buddah blue et fait le point avec Becker. Akim arrive et leur dit avoir trouvé un moyen de faire coopérer Carbona…

Ludo a passé la nuit avec Jade. Jade avoue à Ludo qu’elle a peur de le perdre et qu’il retourne vers Noémie… Ludo que lui aussi a peur de la perdre et qu’il a morflé quand elle s’est évaporée dans la nature. Jade lui dit qu’elle est revenue que pour lui.



Bernier et Becker sont dans le bureau de Cécile. Becker explique avoir découvert que la femme de Carbona est hospitalisée dans un état grave. Il ne lui reste que quelques mois à vivre. Il veut proposer à Carbona un marché : le laisser libre pour accompagner sa femme s’il balance la tête du réseau de buddah blue.

Manu interroge Carbona en présence de Levars. Il lui propose le marché et Levars reproche à Manu d’essayer de tirer profit de cette situation dramatique. Manu dit qu’il veut le nom de la tête du réseau contre une peine avec sursis. Levars lui conseille d’accepter.

Jade arrive rayonnante au travail. Elle annonce à sa patronne qu’ils se sont remis ensemble avec Ludo. Elle lui conseille de se méfier mais Jade dit que tout est clair désormais. Et elle ajoute que ça s’arrange aussi pour sa meilleure amie.

La police débarque chez Aubert, Manu lui annonce qu’il est placé en garde à vue. Son exploitation et son domicile vont être perquisitionnés.

Alex vient voir Julie au parloir, il lui annonce qu’ils ont pu localiser Sylvain. Elle est soulagée, Alex lui balance qu’il lui a menti sur tout. Il lui dit que c’est juste un informaticien et un gros mytho. Julie lui assure qu’il n’a jamais compté pour elle.

Aubert est en interrogatoire, Florent est son avocat. Il dit avoir connu Carbona mais ne pas avoir de contacts depuis longtemps. Il nie avoir un lien avec le trafic de buddah blue. Manu organise ensuite une confrontation avec Carbona.

Sylvain arrive chez L Cosmétiques, Bilal l’intercepte et le fait attendre dans le bureau de Bertier. Ludo se lance et dit à Noémie qu’il doit lui parler. Mais Bilal l’appelle pour le prévenir de l’arrivée de Sylvain. Il plante Noémie et lui dit qu’il lui parlera demain. Pendant ce temps là, Bertier ne comprend pas et dit à Sylvain qu’il n’y a pas de problème. Sylvain est en colère, Bertier s’excuse. Et en sortant, Alex intercepte Sylvain et le menace avec son arme ! Il le met dans le coffre de la voiture ! Ludo stresse. Ils l’emmènent dans un endroit perdu, Sylvain assure ne pas avoir pris les montres. Il explique être marié, il a juste eu peur que sa femme sache pour Julie mais il n’a rien volé !

Cécile retrouve Christophe, elle lui confie qu’ils ont surement mis la main sur l’homme à la tête du trafic de buddah blue. Il devrait prendre entre 5 et 10 ans, Christophe trouve que ce n’est pas assez.

