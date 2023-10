Les Cinquante du 18 octobre : gros rebondissement (résumé + replay épisode 32)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 32 du mercredi 18 octobre 2023 – C’est parti pour l’épisode 32 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors qu’il est l’heure de voter pour sauver des candidats parmi les éliminés du 10ème jeu. Jessica veut se venger, tout comme Alex qui compte faire partir tous les amis de Julien les uns après les autres !…





Les éliminés du jeu arrivent pour la cérémonie. Le Lion annonce que sur 14, seuls 8 seront sauvés ! Il y aura donc 6 éliminés !







Publicité





Le Lion annonce les résultats. Sont sauvés : Anaïs (11/12), Mélanie (11/12), Stéphanie (11/12), Julie (10/12), Enzo (9/12), Florian (8/12), Maissane (7/12), et Julien (7/12).

Eloïse (2/12) est la première éliminée, mais surprise : le Singe l’emmène dans les oubliettes ! Suivent : Nacca (3/12), Stéphane (4/12), Scott (4/12), Jade (4/22), et Tressia (5/12). Ils sont tous dans les oubliettes et donc pas vraiment éliminés !



Publicité





Le Lion annonce aux nouveaux oubliés qu’il leur offre une seconde chance. Ils sont soulagés.

Les joueurs victorieux reviennent au château et découvrent que les éliminés ne sont plus là ! Ils sont sous le choc et ne comprennent pas. Le Lion réunit les joueurs dans le grand salon. Ils découvrent que les éliminés sont dans les oubliettes ! Julien est soulagé et se réjouit, ce n’est pas le cas de tout le monde ! Le Lion annonce que seuls certains oubliés seront sauvés. Ils s’affronteront chaque nuit dans l’arène et à chaque fois seul le vainqueur réintégrera le château. Et le vainqueur prendra la place du joueur de son choix !

Julien, Mélanie et Maissane se réjouissent de ce coup de théâtre. Le Lion explique que la nuit du 3ème jour, les 6 joueurs qui seront aux oubliettes s’affronteront et la moitié seront éliminés !

VIDÉO Les Cinquante du 18 octobre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 32 ce mercredi 18 octobre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 19 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 33.