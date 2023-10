Les Cinquante du 3 octobre : Julie embrasse Vivian (résumé + replay épisode 22)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 22 du mardi 3 octobre 2023 – C’est parti pour l’épisode 22 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs à la fin du Coup de Folie. Leur chaîne humaine est-elle réussie ? Scott se précipite pour rejoindre le Lapin au bout de la chaîne.





Verdict du Lion : c’est validé ! Ils remportent 1.000 euros de plus pour la cagnotte et sont ravis. Une soirée Summer Party est ensuite organisée au bord de la piscine. Mélanie décide d’organiser show pour détendre l’atmosphère. Et tous découvrent que Maissane chante bien.







Vivian n’en oublie pas pour autant les stratégies. Il se félicite d’avoir sorti Kamel et propose une alliance à Enzo… Ils trouvent un terrain d’entente et sont prêts à faire sortir un maillon fort !

Une dispute éclate entre Edgar et Cindy… Cindy est jalouse après que Cassandra ait décidé de danser trop proche d’Edgar. Pendant ce temps là, Vivian repasse à l’attaque avec Julie. Elle décide de se détendre, et elle l’embrasse ! Tout le monde applaudit !



Le lendemain matin, Edgar et Cindy sont toujours en froid. Edgar se sent mal, il ne sait pas ce qu’il fait là… Il a envie de prendre ses marques avec Cindy ailleurs que dans une télé-réalité.

C’est l’anniversaire de Julien, ils vont le réveiller en chantant « Happy Birthday ». Il est ravi. Et Vivian et Julie attirent tous les regards, Julie est perdue.

Le Lion annonce que c’est l’heure de l’énigme du processeur, le Lapin arrive et choisit Cassandra et Simon. Ils réussissent et remportent 750 euros supplémentaires pour la cagnotte !

Vivian et Enzo reparlent stratégie. Enzo voudrait éliminer Stéphane, Vivian ne veut pas. Vivian pense à Tressia, mais Enzo ne veut pas. Ils se mettent d’accord sur Scott pour briser un couple… Vivian fait ensuite le point avec les oubliés. Personne ne valide ses stratégies !

Le Lion convoque les joueurs dans l’arène pour le jeu numéro 7.

