Un si grand soleil du 4 octobre : Alex lâche Julie (résumé et vidéo épisode 1250 en avance)

Un si grand soleil du 4 octobre, spoiler résumé de l'épisode 1250 en avance – Qu'est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode inédit de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mercredi 4 octobre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alex fait un sac avec des affaires de Julie. Il se rend ensuite au parloir… Julie dit être contente de le voir, Alex est froid et lui dit dit qu’il a mis ses affaires dans un sac. Elle comprend qu’Alex sait, elle lui dit qu’elle l’aime et qu’elle ne veut pas le perdre ! Alex l’envoie balader. Julie pleure et lui dit que ce n’était pas sérieux. Alex lui a pris une avocate, il préfère en arrêter là.

Elisabeth félicite Carine, elle est ravie de l’avoir embauchée. Elle lui propose d’exploiter d’avantage ses qualités en lui confiant le suivi de la maintenance des machines. Elle aurait une augmentation de salaire de 10% !



Ludo retrouve Noémie, elle remarque qu’il n’a pas l’air bien. Noémie pense que c’est la fin de la coloc qui le rend triste, il confirme et change de sujet…

Alex est au commissariat, Becker lui dit qu’il aurait pu prendre quelques jours mais il préfère bosser. Il retrouve Manu, qui lui demande comment il va. Il n’a pas envie de parler de Julie.

Mr Lejeune est avec son assureur, qui va lancer la procédure d’indemnisation. Mais il aimerait surtout qu’on retrouve ses montres.

Marc croise Chloé au tribunal, il est là pour le boulot puisqu’il couvre un procès. Elle écourte, elle doit y aller. Pendant ce temps là chez L Cosmétiques, Léonore félicite Carine. Elle ne comprend pas mais Léonore lui dit qu’on apprécie son travail et surtout Bertier…

Dounia Lefebre vient voir Johanna. Elle représente l’assureur de Lejeune, elle lui dit que retrouver les montres serait positif pour tout le monde. Mais Johanna lui dit qu’elle fait fausse route, sa cliente n’a rien fait.

Bertier reçoit un appel de Carine, elle lui parle de la proposition d’Elisabeth et le remercie. Bertier est ravi pour elle, sa femme écoute et n’apprécie pas… Elle l’accuse de la draguer.

Jade essaie de retrouver Sylvain, elle interroge une vieille connaissance… Elle propose de lui faire un coup gratos s’il la rancarde. Mais elle n’a que trop peu d’infos sur les montres, il ne peut rien pour elle. Elle appelle Ludo, elle n’a rien. Elle aimerait faire appel à Alex ! Ludo craint qu’il l’envoie en prison…

Chloé retrouve son mari, il vient d’apprendre qu’il va pouvoir reprendre le boulot. Il trouve que Chloé a l’air ailleurs…

Manu insiste pour qu’Alex sorte mais il refuse. Il ne fait que penser à Julie. Manu retrouve Eve, il ne comprend pas comment elle a pu lui faire ça. Eve pense que c’était peut être trop fusionnel, lourd.

