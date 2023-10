Les Cinquante du 30 octobre : nouveau jeu, nouveaux éliminés (résumé + replay épisode 39)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 39 du lundi 30 octobre 2023 – C’est parti pour l’épisode 39 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs prêts à se rendre dans l’arène pour le jeu numéro 12.





Mais avant le jeu, le Lion annonce 2 minutes de connexion entre les joueurs et les oubliés. Les oubliés parlent de leur défi portrait aux joueurs. Et ils ont un top portrait en pleine connexion ! Pendant que les oubliés sont immobiles, Anaïs leur annonce que de nouvelles alliances et stratégies se sont créées dans le château… Le défi est réussi et la cagnotte monte à 20.700 euros.







C’est l’heure du jeu. Il s’agit de sauter sans sortir d’un cercle rouge avec une poutre qui tourne. La poutre tourne de plus en plus vite ! Amélie est la première éliminée. Ça ralentit, ça change de sens, le Lion joue avec les nerfs des candidats ! Gary est éliminé à son tour, suivi de Stéphanie, Maissane, et Enzo ! Le jeu est terminé.

Les éliminés doivent rejoindre le château et les joueurs victorieux doivent voter. Simon est déterminé à faire sortir Enzo. Le Lion annonce qu’ils peuvent sauver 3 personnes sur les 5 candidats en danger.



C’est l’heure de la cérémonie, les éliminés arrivent et le Lion annonce le verdict. Sont sauvés : Amélie (12/13) et Maissane (11/13). Le premier éliminé est… Réponse demain !

VIDÉO Les Cinquante du 30 octobre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 39 ce lundi 30 octobre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 31 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 40.