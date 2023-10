Un si grand soleil du 31 octobre : Christophe rencontre Aubert... (résumé et vidéo épisode 1266 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 31 octobre, spoiler résumé de l’épisode 1266 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode inédit de votre feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 31 octobre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





A la pépinière, Aubert apprend de son homme de main la mort de Jessica, la sdf décédée d’une overdose. L’homme craint qu’ils aient trop chargé la nouvelle formule mais Aubert ne se sent pas responsable de la mort de cette fille ! Pendant ce temps là, Sylvio interroge d’autres sdf pour tenter de retrouver son dealer mais personne ne veut parler.

Hugo est avec Sabine pour les cours de statistiques. Elle l’interroge sur son métier et il lui confie avoir aussi une passion pour la musique. Elle doit filer et il lui demande un autre cours. Elle lui dit qu’ils s’appellent dans la semaine.



Publicité





Sylvio appelle Janet, il est toujours sous le choc de la mort de Jessica. Il est en colère. Sylvio finit par s’excuser de la déranger avec ses états d’âme et il raccroche. Pendant ce temps là, Christophe prie à l’église et dit « t’inquiète pas je m’en occupe ». Sylvio le rejoint, Christophe dit qu’il passait lui confirmer l’invitation au barbecue le lendemain. Sylvio lui parle de sa colère et son échec pour retrouver le dealer de Jessica. Christophe lui dit de faire confiance en la justice et en dieu…

Eve propose à ses collègues une sortie aux Sauvage. Mo accepte et Sabine rechigne. Mais elle finit par dire oui. Au commissariat, Yann interroge Hugo sur leur relation et craint qu’il reste dans la friend zone… Hugo pense qu’elle n’est pas prête mais il y croit encore. De son côté, Manu est au téléphone avec Eve et se félicite de présenter Sabine à Alex !

Christophe se rend à la pépinière et discute avec Aubert… Il se renseigne sur une plante carnivore. Christophe achète la plante, il dit qu’elle est « impitoyable et sensible » comme lui ! Chez lui, Christophe présente le principe de cette plante à Achille, qui n’est pas emballé… Cécile arrive et il lui explique également. Cécile trouve ça dégueu et pense que c’est un choix particulier. Il enchaine sur le barbecue du lendemain.

Aux Sauvages, Alex est avec Manu. Eve arrive avec Mo et Sabine. Alex s’isole avec Sabine et lui explique ses déboires avec Julie… Elle lui parle de Dimitri et ils préfèrent en rire. Ils se battent pour la première place du podium de « vie de merde ».

Yann est avec Johanna, il lui propose d’aller passer la soirée dans une boite de jazz mais elle n’est pas emballée… Il lui montre qu’on peut danser sur du jazz et ça fait beaucoup rire Johanna. Du coup elle accepte et demande si elle peut inviter Sabine, Yann est partant. Johanna l’appelle, Sabine lui dit qu’elle est déjà occupée et qu’elle passe un bon moment avec Alex. Johanna en parle à Yann… Il est convaincu que c’est Hugo mais Johanna lui dit que c’est Alex. Yann est sous le choc.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Alex passe la nuit avec… (épisode du 1er novembre)

VIDÉO Un si grand soleil du 31 octobre extrait, Alex et Sabine complices

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.