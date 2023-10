Coupe du Monde de rugby : France / Italie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre France / Italie en direct, live et streaming. Suite de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce vendredi soir avec le dernier match de la phase de poules pour le XV de France, qui affronte l’Italie au Groupama Stadium à Lyon.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 20h50 ce vendredi 6 octobre 2023. Coup d’envoi à 21h.







Le XV de France a remporté les trois matchs précédents et est en tête du groupe A avant cette dernière journée. Les français affrontent aujourd’hui l’Italie pour le dernier match de phase de poules et ils doivent gagner pour finir 1ers du groupe.

Une rencontre commentée par François Trillo et Benjamin Kayser, avec Christian Califano.

France / Italie, composition des équipes

Le XV de départ de la France : 1. C. BAILLE 2. P. MAUVAKA 3. U. ATONIO 4. C. WOKI 5. T. FLAMENT 6. A. JELONCH 7. C. OLLIVON 8. G. ALLDRITT 9. M. LUCU 10. M. JALIBERT 11. L. BIELLE-BIARREY 12. J. DANTY 13. G. FICKOU 14. D. PENAUD 15. T. RAMOS

16. P. BOURGARIT 17. R. WARDI 18. D. ALDEGHERI 19. R. TAOFIFENUA 20. F. CROS 21. B. COUILLOUD 22. Y. MOEFANA 23. M. JAMINET



Le XV de départ de l’Italie : 1. S. FERRARI 2. H. FAIVA 3. P. CECCARELLI 4. N. CANNONE 5. F. RUZZA 6. S. NEGRI 7. M. LAMARO 8. L. CANNONE 9. S. VARNEY 10. T. ALLAN 11. M. IOANE 12. P. GARBISI 13. I. BREX 14. P. BRUNO 15. A. CAPUOZZO

16. M. MANFREDI 17. F. ZANI 18. M. RICCIONI 19. D. SISI 20. M. ZULIANI 21. A. FUSCO 22. L. MORISI 23. L. PANI

France / Italie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h40. Streaming et live sur myTF1.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

France : 52

Italie : 0



France / Italie, un match de rugby évènement à suivre à 21h sur TF1.